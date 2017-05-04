Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması

İşte Almanya, İspanya ve İngiltere'deki hayatını anlatan, Fenerbahçe iddialarını değerlendiren Mesut Özil'in açıklamaları...

"Ben burada yaşamayı çok seviyorum. Pek çok farklı kültür var. Büyük bir takımdayım ve Arsenal için oynamaktan keyif alıyorum. Londra harika."

"Türk olmakla ve annemle babamın Türkiye'de doğmuş olmasıyla çok, çok gurur duyuyorum. Ben, Almanya'da doğdum ve orada büyüdüm. Futbol oynayarak farklı kültürleri öğrendim."

"Ben hiç ilgi odağı olmayı seven birisi olmadım. Sevdiğim insanlarla olmak benim için yeterliydi. Okulda da böyleydi. Başarılı olmak isteyen bir çocuktum ama aklımın köşesinde hep futbol vardı. Hayatım ve aşkım hep o oldu."

"Ailem ve arkadaşlarım önemli"

"Hep soğukkanlı biri olmuşumdur. Ne yapabileceğimi iyi biliyorum. İnsanların hakkımda söylediklerinin beni rahatsız etmesine izin vermem. Kim olduğumu ve kimin desteğinin arkamda olduğunu iyi biliyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeye önem veriyorum."

Ludogorets'e attığı gol...

"Gollerimin önemli bir kısmıyla gurur duyuyorum ama Ludogorets'e attığım o golde PES oynuyor gibiydim! Üç veya dört rakip geçip gol attım. İzleyince kariyerimin en iyi golü olduğuna karar verdim."

"Değişemem"

"Bazıları beni seviyor, bazıları sevmiyor. Bazıları vücut dilime bakıp umursamadığımı düşünüyor. Ama ben buyum. Oyun tarzımı ya da vücut dilimi kimse için değiştirmem."

"'Çok koşmuyor' demek doğru değil"

"Her zaman eleştiri ya da övgüler olacaktır. Benim için mühim olan teknik direktörün ne dediğidir. Ama insanların 'Bak kendini zorlamıyor' ya da "Artık koşmuyor" demesini anlamıyorum. İstatistiklere bakın, çok koştuğumu ve mücadele ettiğimi göreceksiniz."

Real Madrid...

"Real Madrid'deki beklentileri başka hiçbir takımla karşılaştıramazsınız. Ne Arsenal ne milli takım... Madrid'de her maçı kazanmaya mecbursunuz. Barcelona'ya karşı bile berabere kalsanız, başarısızlıktır."

Takımda kalacak mı?

"Mesele sadece menajer değil. Beni Arsenal'a gelmeye ikna eden oydu. Ama ben kararlarımı teknik direktörün kalıp gitmesine göre vermem. Benim için önemli olan takım olarak gelişip gelişmememiz ya da hedeflerimize ulaşıp ulaşmamamızdır."

"Bana 'Fenerbahçe'ye git' diyorlar ama aklımda bu yok!"

"Birçok insan bana Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğimi soruyor. Ailem, arkadaşlarım... Böyle şeyler duyunca bana "O takıma git!" diyorlar. Ama şu an Arsenal'la bir sözleşmem var. Aklımda Türkiye ya da başka ligler yok. Gelecekte ne olur bilinmez. Burada çok, çok iyi hissediyorum. Gerisini göreceğiz."

"Kendimi kimseyle kıyaslamam"

"Elbette Bergkamp'la kıyaslanmak beni onurlandırıyor O, Arsenal için yaşayan bir efsane. Müthiş bir futbolcu. Ama ben kendimi kimseyle kıyaslamam. Kendi tarzım var. Bu kıyaslar bana gurur veriyor. Ama ben Mesut Özil'im."