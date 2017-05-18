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  5. 18 Mayıs 2017 19:41

Mesut Özil’e PSG’den davet var

Alman yıldız Julian Draxler, takım arkadaşı Mesut Özil'in PSG'ye gelmesi gerektiğini ve bu gerçekleşirse çok çok mutlu olacağını söyledi.

Mesut Özil’e PSG’den davet var
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Arsenal’daki geleceği belirsiz olan Mesut Özil’e, eski takm arkadaşı Julian Draxler’den çağrı var. Genç futbolcu Özil’in PSG’ye gelmesi gerektiği söyleyerek vatandaşına çağrıda bulundu.

Draxler BBC’ye verdiği röportajda, “Onunla her gün oynamaktan zevk duyarım. O muhteşem bir futbolcu. Milli takımdaylen onunla antrenmanlarda ve maçlarda beraber oynamaktan büyük haz duyardım” diye konuştu.

Sözlerine devam eden Alman futbolcu, “Onun harika bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki her takımda iş yapar ve o gelirse buradaki ortamı çok seveceğine eminim” ifadelerini kullandı.

2018’de bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemeyen Mesut Özil’in Arsenal’dan ayrılması epey muhtemel olarak görülüyor.

arsenal , Paris Saint Germain , psg , mesut özil