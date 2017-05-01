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  1. 01 Mayıs 2017 17:50

Moussa Sow'dan müthiş istatistik

2 ay sonra Van Persie’nin cezalı olmasından dolayı Karadeniz ekibinin karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Sow, 3 ve 90+2. dakikada attığı gollerle Fenerbahçe’ye hayat verdi

Moussa Sow'dan müthiş istatistik
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Fenerbahçe’nin dün Çaykur Rizespor'u yendiği karşılaşmada Moussa Sow, attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Van Persie'nin cezalı olmasından dolayı, 26 Şubat'ta oynanan Gaziantep maçından sonra ilk kez 11'de forma şansı bulan Senegalli golcü, 3 ve 90+2. dakikada attığı gollerle sarı-lacivertlileri galibiyete taşıdı. Tecrübeli futbolcu ayrıca 3'te ağları sarsarak bu sezon Fener'in en erken golüne imza attı. Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma şansı bulan Moussa Sow, bu sezon ligde Çaykur Rizespor ile oynanan iki maçta Karadeniz ekibinin filelerini 5 kez havalandırdı. Senegalli golcü, ligin ilk yarısında Rize ağlarını 3 kez sarsarak Süper Lig kariyerindeki ikinci ‘hat-trick'ini yapmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Karadeniz ekibiyle oynanan 7 lig maçında 7 kez ağları sarstı. Sow'un kupayla birlikte Rize'ye toplam 11 golü var.

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