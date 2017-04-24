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  1. 24 Nisan 2017 14:03

Muharrem Usta'dan Burak Yılmaz itirafı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta adı sıkça bordo mavili takımla anılan eski futbolcuları Burak Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Muharrem Usta'dan Burak Yılmaz itirafı
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Muharrem Usta Burak Yılmaz'ın Trabzonspor tarihine izler bırakmış bir oyuncu olduğunu belirterek, "Yeni stadyumumuzun açılışında Burak Yılmaz'ı taraftarlarımız bağrına bastı. O bizim için özel bir oyuncu, evladımız gibi. Ara ara kendisiyle görüşüyoruz ama bu görüşmelerden Burak Yılmaz, Trabzonspor'a gelecek diye bir şey çıkarmak doğru değil. Burak Yılmaz ile ilgili çok ciddi bir gündemimiz asla yok. Liglerin bitimine 6 hafta kala kiminle görüşüp-görüşmediğimiz de çok önemli değil. Çünkü lig devam ediyor. Lig sonuna kadar iyi bir iş çıkarmamız lazım. Trabzonspor olarak neye ihtiyacımız var ise bunu teknik ekiple görüşüyoruz ve zamanı geldiğinde de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Muharrem Usta, siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor olduğunu belirterek, geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Trabzonspor başkanı, geleceği aydınlık olarak gördüğünü ifade etti. Siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor'un ortaya çıktığını söyleyen Usta, "Geleceğimizi ben aydınlık olarak görüyorum. Her açıdan sorunlarımızı ve problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Adım adım ve bölüm bölüm ilerliyoruz. Doğru yola girdik ve bunun kademelerini zamanla tüm Trabzonspor sevdalıları görecek ve iyi bir Trabzonspor izleyecekler" dedi.

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