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  5. 15 Haziran 2017 14:22

Muharrem Usta'dan heyecanlandıran paylaşım

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın gece yarısı Barcelona ile ilgili yaptığı paylaşım bordo-mavilileri heyecanlandırdı.

Muharrem Usta'dan heyecanlandıran paylaşım
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın gece yarısı kendisine ait twitter hesabından yaptığı paylaşım bordo-mavililer heyacanlardırdı. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran paylaşım, İspanya'nın dünya devi kulübü Barcelona'dan oyuncu alımı veya hazırlık maçı yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Usta'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Renklerimiz de sponsorlarımız da..@fcbarcelona_tr /@qatarairways, @Trabzonspor /@QNBGroup. O halde...hayde birlikte ceza sahasına" ifadelerine yer vermesi, Körfez ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ambargo nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Katar Devletine destek olarakta yorumlandı.

Trabzonspor , Muharrem Usta