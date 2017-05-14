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  5. 14 Mayıs 2017 14:06

Muharrem Usta'dan Serdar Taşçı açıklaması

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Serdar Taşçı ile ilgili basına yansıyan transfer iddiaları ve Ersun Yanal'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Muharrem Usta'dan Serdar Taşçı açıklaması
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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Usta yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna transfer konusunda yansıyan isimler var, Serdar Taşçı gibi. Bunlar bazen doğru, bazen yanlış. İkinci devre bir iskelet oluşturmaya başladık. Bunu takviye etmemiz lazım. 'Nereye ihtiyacımız var' diye analizler yapıyoruz. Gelecek sezon daha sağlıklı, daha kaliteli, daha iyi oynayan, iyi bir pozisyonda olan bir Trabzonspor için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

''Her zaman güneşli hava yok''

İkinci yarı yakalanan çıkışın son haftalarda sona ermesi sonrası tekrar eleştirilerin hedefi haline gelen Ersun Yanal'a sahip çıkan Muharrem Usta, "Ersun hocayla, takımla, taraftarla, yönetimle birlikte 2. devre gerçekten güzel işlere imza attık. Bu uzun bir yolculuk. Uzun yolculukta her zaman güneşli hava yok. Yağmur da yağıyor, kar da yağıyor. Bu tip şeylere girmeye gerek yok." dedi.

Trabzonspor , Muharrem Usta , Serdar Taşçı