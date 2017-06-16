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  5. 16 Haziran 2017 16:25

Nabil Dirar İstanbul'da

Fenerbahçe, Valbuena'nın ardından Nabil Dirar'ı da İstanbul'a getirdi.

Nabil Dirar İstanbul'da
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Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahç, Mehmet Ekici ve Mathiue Valbuena’nın ardından Faslı oyuncu Nabil Dirar’la da anlaştı.

31 yaşındaki oyuncu bugün Fransa’nın Nice kentinden kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Çok sayıda taraftarın karşıladığı Dirar için güvenlik görevlileri çember oluşturdu. Taraftarların yoğun ilgisinden dolayı güçlükle özel araca binen Nabil Dirar, sağlık kontrolünden geçmek üzere hastanenin yolunu tuttu. Başarılı oyuncu kontrollerin ardından kulübe giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

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