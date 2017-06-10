Ndiaye 40 milyon TL'ye İngiltere'ye transfer oluyor
Tanju Çolak gözaltında
Van der Wiel'den Fenerbahçe'ye küfür !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Fenerbahçe'den TFF 1.Lig'e gidiyor !
Fenerbahçe'den TFF 1.Lig'e gidiyor !
Beşiktaş yıldız futbolcuyu gönderiyor !
Beşiktaş yıldız futbolcuyu gönderiyor !
Emenike'nin yeni adresi belli oldu !
Emenike'nin yeni adresi belli oldu !
Ibrahimovic bombası ! Sürpriz transfer...
Ibrahimovic bombası ! Sürpriz transfer...
Moussa Sow transferinde büyük sürpriz !
Moussa Sow transferinde büyük sürpriz !
İşte Beşiktaş'ın Deniz Türüç teklifi !
İşte Beşiktaş'ın Deniz Türüç teklifi !
Hasan Ali Kaldırım resmen yollarını ayırdı !
Hasan Ali Kaldırım resmen yollarını ayırdı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 10 Haziran 2017 17:31

Ndiaye 40 milyon TL'ye İngiltere'ye transfer oluyor

Osmanlıspor, Badou Ndiaye'nin transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) bonservis bedeli karşılığında ön sözleşme imzaladı.

Ndiaye 40 milyon TL'ye İngiltere'ye transfer oluyor
A+ A-

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple ön sözleşme yaptı.

Transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından 26 yaşındaki Ndiaye, Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusunu transfer etmek için İngiltere'den bir kulüp, başkent ekibine 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) teklif etti.

Osmanlıspor bu teklifi kabul ederken, iki kulüp arasında ön sözleşme imzalandı. Avrupa ekibinin, Ndiaye ile anlaşması durumunda transfer resmiyet kazanacak.

OSMANLISPOR 350 BİN EURO'YA ALDI

Osmanlıspor, Ndiaye'yi 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer etti.

Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı iki sezonda Spor Toto Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

ingiltere , Badou Ndiaye , osmanlıspor , transfer