Nigel de Jong ile yollar ayrılıyor

İlerleyen yaşı ve kaybettiği hızı nedeniyle Teknik Direktör Igor Tudor' un gelecek sezon planlamasında bulunmayan Nigel de Jong ile yollar ayrılacak. 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti yüzünden yönetimin elden çıkarmak istediği Hollandalı futbolcudan sezon sonunda kendisine takım bulması istenecek.

De Jong ile Tudor' un yıldızı da bir türlü barışmamıştı.

‘MANDZUKIC’İ İSTERİM’

Öte yandan Igor Tudor, verdiği bir röportajda adlarının anıldığı Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic'le ilgili konuştu. “Mandzukic'i kim kadrosunda görmek istemez ki” diyen Tudor, tüm bölgelere transfer ihtiyacı duyduğunu söyledi.