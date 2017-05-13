'Nijeryalı Pogba' Fenerbahçe'ye mi ?

Fenerbahçe ile ismi anılan ve 'Nijeryalı Pogba' olarak tanımlanan Oghenekaro Etebo'nun menajeri, Nijerya basınına Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.



Feirense'de form giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo için menajerinden Fenerbahçe açıklaması geldi.

"TÜRK KULÜPLERİNİN MENAJERİYLE..."

Nijerya basınına konuşan Oghenekaro Etebo'nun menajeri, "Etebo'nun sözleşmesi Feirense ile Haziran ayında sona erecek ve yeni bir teklif almadık. Türk ve Alman kulüplerini temsil eden menajerlerle görüşüyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE DEĞİL"

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddialarına yanı veren menajer, "Türk kulüplerinden görüştüklerimiz oldu ancak Fenerbahçe bu takımlardan biri değil. İngiltere'den de bir teklif gelmedi" şeklinde konuştu.

Haberde; yaz transfer döneminde bir teklif yapılacağı belirtilirken, aynı futbolcu için Arsenal ve Leicester City'nin de takipte olduğu kaydedildi.