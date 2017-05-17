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  5. 17 Mayıs 2017 17:43

Oğuzhan Özyakup'tan 5 yıllık imza !

Beşiktaş transferde olduğu gibi önemli oyuncuları ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, Oğuzhan Özyakup ile 5 yıllığına söz kesti.

Oğuzhan Özyakup'tan 5 yıllık imza !
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Oğuzhan Özyakup kariyerine 5 yıl daha Beşiktaş’ta devam etmeye hazırlanıyor. Milli futbolcu yönetimin 5 yıllık yeni teklifini kabul etti. Bir süredir sözleşme uzatmak için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, anlaşma 1 hafta içinde resmiyete kavuşacak.

Siyah beyazlı kulüp ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Oğuzhan’nın imzalayacağı yeni sözleşmenin bitiş tarihi 2022 Mayıs ayı olacak.

Bu sezon 1.4 milyon Euro ve maç başı 10 bin Euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun ücreti, yıllık 2 milyon Euro’ya çıkacak. Oğuzhan’ın serbest kalma bedeli ise netlik kazanmadı. İmzalar atılmadan önce bu miktar belirlenerek sözleşmeye eklenecek.

Beşiktaş’ta 5. sezonu geçiren milli futbolcu 2012-2013 sezonu öncesi 500 bin Euro bonservis bedeli ile Arsenal’den transfer edilmişti. 2014’de sözleşmesi 4 yıl uzatılan Oğuzhan, siyah beyazlı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atarken, 33 asist yaptı.

NTVSpor

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