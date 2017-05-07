Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aziz Yıldırım'dan Işık Eyigüngör'e tokat !
Atiba derbi kadrosundan çıkarıldı
Oğuzhan: Fenerbahçeli oyuncularının gözlerinin içinde...
Oğuzhan: Fenerbahçeli oyuncularının gözlerinin içinde...
Rizespor'dan Bursaspor'a gol yağmuru !
Rizespor'dan Bursaspor'a gol yağmuru !
Olaylı maç sona erdi !
Olaylı maç sona erdi !
Gençlerin derbisi Beşiktaş'ın!
Gençlerin derbisi Beşiktaş'ın!
Galatasaray iç sahada çöktü! İşte o rakamlar…
Galatasaray iç sahada çöktü! İşte o rakamlar…
Ersun Yanal’dan Rodallega açıklaması
Ersun Yanal’dan Rodallega açıklaması
Işık Eyigüngör'den Aziz Yıldırım açıklaması
Işık Eyigüngör'den Aziz Yıldırım açıklaması
Bakan Kılıç'tan Rıza Kayaalp'e tebrik
Bakan Kılıç'tan Rıza Kayaalp'e tebrik
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 07 Mayıs 2017 21:30

Oğuzhan'dan maç sonu açıklaması

Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup, 1-1'lik Fenerbahçe derbisi sonrasında konuştu.

Oğuzhan'dan maç sonu açıklaması
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile sahasında son saniye golüyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta kaptan Oğuzhan Özyakup, açıklamalarda bulundu. Oğuzhan baştan sonra çok iyi oynadıklarını belirtirken, “ Fenerbahçeli oyuncularının gözlerinin içinde o korkuyu görebiliyorsun” dedi.

Oğuzhan’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

Maça çok iyi başladık. 90 dakika maçın hakimi bizdik. Yapmak istediğimiz de buydu. Fenerbahçe derbilerde kontra arayan bir takım. Burada çok iyi oynadık. 4-0 yapacağımız maç son saniyede 1-1’le bitti. Oyunumuz umut vericiydi. Fenerbahçeli oyuncularının gözlerinin içinde o korkuyu görebiliyorsun! Bu iyi bir şey. Eze eze kazanmak istiyorduk ama futbol oluyor böyle şeyler. Bu hataları azaltmamız gerekiyor. Tecrübeli takımız. Önümüzdeki maç çok daha güzel olacak.

Hala çok pozisyona giriyoruz. Geçen sezon 1’i attığımızda 3-4’ü buluyorduk. Bu maçta da pozisyonlara girdik ama atamadık. Geçen sene de bunu yaşadık. Akhisar maçındaki beraberlik, Galatasaray maçı… İyi dinlenip, iyi çalışıp ve iyi dersler çıkarıp Bursaspor maçına hazırlanmamız gerekiyor.”

fb , fenerbahçe , fenerbahçe transferleri , fenerbahçe haberleri , oğuzhan özyakup