Oğuzhan'dan maç sonu açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile sahasında son saniye golüyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta kaptan Oğuzhan Özyakup, açıklamalarda bulundu. Oğuzhan baştan sonra çok iyi oynadıklarını belirtirken, “ Fenerbahçeli oyuncularının gözlerinin içinde o korkuyu görebiliyorsun” dedi.

Oğuzhan’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Maça çok iyi başladık. 90 dakika maçın hakimi bizdik. Yapmak istediğimiz de buydu. Fenerbahçe derbilerde kontra arayan bir takım. Burada çok iyi oynadık. 4-0 yapacağımız maç son saniyede 1-1’le bitti. Oyunumuz umut vericiydi. Fenerbahçeli oyuncularının gözlerinin içinde o korkuyu görebiliyorsun! Bu iyi bir şey. Eze eze kazanmak istiyorduk ama futbol oluyor böyle şeyler. Bu hataları azaltmamız gerekiyor. Tecrübeli takımız. Önümüzdeki maç çok daha güzel olacak.

Hala çok pozisyona giriyoruz. Geçen sezon 1’i attığımızda 3-4’ü buluyorduk. Bu maçta da pozisyonlara girdik ama atamadık. Geçen sene de bunu yaşadık. Akhisar maçındaki beraberlik, Galatasaray maçı… İyi dinlenip, iyi çalışıp ve iyi dersler çıkarıp Bursaspor maçına hazırlanmamız gerekiyor.”