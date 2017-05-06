''Oğuzhan'ın sözleşmesini 5 yıl uzatacağız''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mackolik Radyo'nun özel konuğu oldu. Başkan Orman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

Güzel müsabaka olur

Fenerbahçe'yle maç yapmak önem arz eder. Derbi müsabakası. Vodafone Arena'da oynanacak. Güzel bir müsabaka olur, inşallah seyredenlere keyif veren bir futbol ortaya konur. İsmine yakışır bir derbi olur diye umut ediyorum.

Futbolcularda stres yok

Bizim oyuncularımız üst düzey oyuncular. Bu sene yaklaşık 47'ye yakın maç yaptılar. Özel maçlarla belki 50'ye yakındır. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi derken üst düzey maçlar oynadık zaten. Onlar açısından inanılmaz derecede stres yaratacak bir durum yok. Lyon maçları daha stresliydi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica ve Napoli maçları daha stresli olmuştur. Bu derbi olduğu için kendi içinde bir önem arz ediyor ama aşırı bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum.

Aydınus'a Allah hakem şansı versin

Maç oynanmadan bir şey söylemek çok doğru değil. Maç oynandıktan sonra hakemlerle ilgili yorum yaparız. Gazetelere baktığım zaman, en formda hakemin o olduğunu yazıyor hakem yorumcuları. İnşallah formdadır, düzgün bir maç yönetir. Taraftarlarımızdan hakemle alakalı fazla derecede tepki var ama Vodafone Arena'ya gelecek, ilk defa da orada maç yönetecek, uzun zamandır da ilk kez Beşiktaş maçı yönetecek. Allah hakem şansı versin, ne diyelim.

UEFA hatalı karar verdi

Fransa'da oynanan UEFa Avrupa ligi çeyrek filan ilk maçında Lyon'un Türk taraftarlara bilet satacaklarını öğrenince, UEFA'ya da Lyon'a da yazı yazdık. Bizim isteğimiz dışında bu biletler satıldı, dedik. Bizim böyle bir talebimiz olmadığını ifade ettik. Fakat geldiğimiz noktada UEFA, bence hatalı bir karar verdi. Bize ceza verdiler ama tahkime gideceğiz. Ben de bizzat katılacağım. Yanlış hesap UEFA'dan dönsün diye uğraşacağız. Bütün Avrupa'daki kulüpler için değil ama Türkiye için bir gerçek var. O da şu: Bizim Türk vatandaşları, oraların pasaportuna sahip Türk vatandaşları Avrupa'da çok fazla. Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Belçika'da, İngiltere'de... Her yerde vatandaşımız var. Onlar oraların vatandaşı gibi bilet alabilir, maça gidebilirler. Bizim bunu bilme şansımız yok. Organize etme şansımız ve engelleme şansımız da yok. Bir Alman takımının Türkiye'ye geldiği zaman ise, Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşlarının sayısı çok az olduğu için, onların öyle bir riski yok. Bunların hepsini anlatacağız. Ortada haksız bir karar var. Önümüzdeki sene tekrar Avrupa'dayız ve oradaki maçlara gittik. Atıyorum, Almanya'da ise Alman vatandaşı olan Türk seyircileri bilet aldılar ve olay çıktı. "Ondan sen sorumlusun" diyor. Benim ona mani olma şansım yok ki.

Gomez'in bizden transfer talebi olmadı

Mario Gomez çok sevdiğimiz bir oyuncu. Çok da düzgün karakterli bir oyuncu. Temaslarımız konuşmalarımız oluyor ama profesyonel manada değil, insani manada oluyor. Her konuştuğumuz insanla bir ticaret mi konuşmamız lazım? Geçenlerde de söyledim, Mario'nun bütün konsantrasyonu Wolfsburg'un ligde kalması. Bizim de tüm konsantrasyonumuz şampiyonluk.

Oğuzhan'la sözleşme uzattık

Oğuzhan'ın sözleşmesi uzatıldı. Uzatılıyor, daha doğrusu. Daha imzalar atılmadı ama son noktalarına geldi. 5 sene daha uzatacağız.

Atiba futbolu bıraktıktan sonra burada kalmalı

Atiba burada çok mutlu. Biz de onun burada olmasından çok mutluyuz. Profesyonel hayatı bittikten sonra kulübün bünyesinde kalmasını istiyorum. Örnek bir sporcu, örnek bir karakter. Beşiktaş taraftarının, yönetiminin, camiasının çok sevdiği, saygı duyduğu bir sporcu. Böyle bir sporcu ile çalıştığımız için çok mutluyuz.

Güneş'in opsiyonunu kullanacağız

Şenol Güneş'e Artı 1'i kullanmayı düşündüğümüzü söyledik ama zaten lig bir bitsin, ondan sonra oturur hocamızla konuşuruz.

Taraftar takımın arasında olsun

Taraftarımız sakin olsun. Aynı Lyon maçındaki gibi. 90 dakikalık uzun bir maç. Takımlarını desteklesinler. Maça diri gelsinler. 90 dakika takımlarının arkasında olsunlar. Yanlarındakinin bir taşkınlık yapmasına mani olsunlar. Vodafone Arena'da oynayacağımız, derbi haricinde, iki maç daha var. Kasımpaşa maçı oynayacağız, Osmanlıspor maçı oynayacağız. Sakin ve tam destek hareket etmelerini bekliyorum.