Oleksandr Kucher Süper Lig'e geliyor

11 yıldır turuncu-siyahlı ekibin formasını giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, Shakhtar kariyerine nokta koydu.

Ülke basını deneyimli stoperin futbolu bırakmadığını, aktif futbolculuk hayatına devam edeceğini duyurdu. Football 1 Tv kanalı daha da ileri giderek Türkiye'de bir takım ile anlaştığını, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de top koşturacağını yazdı. Ancak takım ismi verilmedi.

Saracoğlu'nda kupa kaldırdı

2006'dan bu yana Shakhtar'da 295 maçta forma giyen oyuncu bu süreçte kulüpte 20 kupa kazandı. 2009 yılında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Avrupa Ligi finalinde Werder Bremen'i yenerek şampiyon olan takımda da ilk 11'de forma giymişti.

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