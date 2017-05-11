Ömer Ali Şahiner Fenerbahçe'ye geliyor

Yaklaşık 2 sezondan beri adı sık sık 4 büyüklerle anılan Konyaspor’un yetenekli sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner’in Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Zenit’ten teklif aldığı ortaya çıktı.

ÖMER ALİ ŞAHİNER'İN TRANSFERİ AN MESELESİ

Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor’da yakaladığı başarılı çizgiyi bozmayan ve her geçen gün üstüne koyan Ömer Ali Şahiner için dev kulüpler sıraya girerken 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Oktay Kuday’dan çok önemli açıklamalar geldi. Devre arası transfer sezonunda Trabzonspor’dan resmi teklif aldıklarını açıklayan Kuday, bu transferde Konyaspor’un tavrına dikkat çekerken, Ömer Ali’nin bu sezon büyük bir ihtimalle başka bir takımla anlaşacağına dikkat çekti.

İşte Oktay Kuday’ın diğer açıklamaları…

Ömer Ali Şahiner için 2 sezondan beri teklifler geliyor. Son olarak Trabzonspor ve Zenit’ten resmi teklifler aldık. Burada önemli olan Konyaspor’un tavrı. Ömer Ali için Zenit’e 8 milyon Euro gibi bir fiyat belirlediler ve olmadı. Devre arasında Trabzonspor’la her konuda anlaşıldı ama 4,5 milyon euro’luk bonservis bedeli sebebiyle işler yarıda kaldı. Konyaspor’un alt yapısından çıkmış olan Ömer Ali Şahiner’in bana göre transfer olma vakti geldi, bu yaz olabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın girişimleri var fakat 4,5 milyon Euro gibi bir rakam gerçekten zor orta yol bulunursa Aykut Kocaman farkıyla Ömer Ali Şahiner transfer olacaktır.

Tarık Çamdal’ın da haklarını elinde bulunduran menajer Oktay Kuday, tecrübeli sağ bek için;

Tarık Çamdal Eskişehirspor’u ve Eskişehir’i çok seviyor benim görüşüme göre Süper Lig’e çıkarlarsa kırmızı siyahlı formayı giymeye devam eder. Galatasaray önümüzdeki sezon sağ beke sanırım yatırım yapacak Tarık Çamdal da Eskişehirspor’dan ve Süper Lig’de oynamaktan mutlu olacağı için bir sorun çıkacağını zannetmiyorum.