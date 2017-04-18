Oscar Trejo'da büyük soru işareti

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve teknik direktörün yanında 10 numara arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe için Ligue 1 ekiplerindenToulouse'un 10 numarası Arjantinli Oscar Trejoiddiası gündeme gelmişti.

28 yaşındaki oyuncunun performansı ise Fenerbahçelileri korkutacak cinsten... 2013/2014 sezonunun başından bu yana Toulouse forması giyen ve 131 maça çıkmasına rağmen sadece 14 gol atıp, 15 asist yapabilen Trejo'nun istatistikleri ve oyunu hayal kırıklığı yarattı.

''Dengesiz ve bencil''

Fransız futbol otoriteleri 24 yaşında Toulouse'a gelen Trejo için "Pastore gibi yetenekli" yorumunu yapmışlardı ancak geçen zaman herkesi yanılttı ve Trejo beklentilerin çok altında kaldı. Dengesiz ve bencil oyunuyla eleştiri alan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon da geçmiş sezonları aratmadı ve 11. sıradaki takımı gibi 2 gol, 5 asistlik performansla orta halli bir performans sergiledi.