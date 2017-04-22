Osmanlıspor 3 puanı tek golle aldı !

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.

2. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı Musa Çağıran’a çıkardı. Musa’nın sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeldi.

31. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba topu Fernandes’e çıkardı. Fernandes’in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Karcemarskas, iki hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Gassama’nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernandes’in aşırtma vuruşunda kaleciyi de geçen top, az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Osmanlıspor atağında Umar, topu Musa Çağıran’a gönderdi. Musa’nın sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeldi.

45+1’de Ndiaye’nin ceza sahası içindeki şutunda top kaleci Haydar Yılmaz’dan döndü. Pozisyonun devamında Webo’nun kafa vuruşunda yine Haydar’dan dönen top, bu kez Pinto’nun önünde kaldı. Pinto’nun sert vuruşunda kaleci Haydar yaptığı kurtarışla golü önledi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

69. dakikada Osmanlıspor, Pierre Webo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu skorun ardından Osmanlıspor puanını 37'ye yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 34 puanda kaldı.