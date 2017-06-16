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  5. 16 Haziran 2017 10:06

Osmanlıspor Ndiaye'yi 10 milyon Euro'ya sattı

Osmanlıspor, Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi için İngiltere Premier Lig'de mücadele eden bir takım ile gizlilik anlaşması yapıldı.

Osmanlıspor Ndiaye'yi 10 milyon Euro'ya sattı
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Osmanlıspor ile İngiliz kulübü arasında yapılan gizlilik sözleşmesinden dolayı Badou Ndiaye'nin transferi açıklanamıyor. 10 milyon euro bonservis bedeli ile Senegalli oyuncuyu elden çıkartacak olan Osmanlıspor, Ndiaye'nin transfer sürecine son noktayı koymasını bekliyor.

Ndiaye için anlaşmaya varıldığı öğrenilen Crystal Palace'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli alacağını ifade edilirken; Senegalli oyuncunun da sözleşme şartları konusunda görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Osmanlıspor ile İngiliz kulübü arasında anlaşma tamamlanırken; Ndiaye'den gelecek haberin ardından transfer resmiyet kazanacak.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtseven, "Ndiaye için anlaşma sağlandı ve transfer büyük bir olasılıkla gerçekleşecek. Süreceson noktayı Ndiaye koyacak" ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor, 350 bin avroya aldı

Osmanlıspor, Ndiaye'yi 350 bin avro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer etti. Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı iki sezonda Spor Toto Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Sporx

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