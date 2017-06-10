Ospina'dan transfer açıklaması !

Fenerbahçe'nin kaleci gözdesi David Ospina, geleceği ile ilgili konuştu ve henüz bir karar vermediğini duyurdu.



Fenerbahçe'nin kaleci transferi adayları arasında yer alan David Ospina, geleceği ile ilgili konuştu ve Arsenal'de mutlu olduğunu kaydetti.

Arsenal'de mutlu olduğunu vurgulayan Ospina, "Geleceğim ile ilgili şu anda tek gerçek, Arsenal ile bir sözleşmem olduğudur. Başka bir şey yok. Milli takım kampı sona erdiğinde, bir karar vermek için toplantılar yapacağım. Sürekli oynamak istiyorum ve en iyi kararı vermek istiyorum. Arsenal'de mutluyum. Ailem İngiltere'de mutlu. Bu yüzden kararımda aceleci olmayacağım" diye konuştu.

İspanya La Liga'ya transfer olup olmayacağı sorulan Kolombiyalı kaleci, "Bu tarz girişimler olduğu doğru" ifadesini kullandı.

ARSENAL 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Arsenal, Petr Cech'in arkasında yedek kalan David Ospina için talip olan kulüplere kapıyı 5 milyon eurodan açtı. 28 yaşındaki kalecinin akibeti transfer döneminin resmen başlayacağı 17 Haziran'da netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de David Ospina'nın alternatifi olarak Malaga'dan Carlos Kameni de gündemde.



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