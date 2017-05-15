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  5. 15 Mayıs 2017 17:42

Ozan Tufan’ın son durumu herkesi şaşırttı !

Fenerbahçeli Ozan Tufan, beklenenin çok altında kalan saha içi performansı kadar şaşırtan görüntüsü ile de tepki çekiyor.

Ozan Tufan’ın son durumu herkesi şaşırttı !
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Şenol Güneş’in çalıştırdığı dönemde Bursaspor’un orta sahadaki en etkili ismi olan, gösterdiği performansla genç yaşında A Milli Takım’a kadar yükselen Ozan Tufan’daki büyük düşüş sürüyor. Fenerbahçe’nin 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Ozan Tufan, o günden bu yana adeta kayıpları oynuyor. Önce Vitor Pereira sonra da Dirk Advocaat’ın gözüne girmeyi başaramayan Ozan Tufan, son dönemde yeniden aldığı kiloları ile de dikkat çekiyor.

Özel hayatına dikkat etmediği gerekçesiyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından sık sık uyarıldığı söylenen 22 yaşındaki futbolcu, son oynanan Antalyaspor maçında da tel tel döküldü. Fiziksel eksikliği nedeniyle Bursaspor’da ilk yıllarında oynadığı sağ bek mevkinde oldukça etkisiz kalan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımın yediği ilk golde yapamadığı müdahale ile taraftarların da tepkisini çekti. Ozan Tufan’ın genç yaşında bu kadar fazla kilo almasının nedeni olarak doğru beslenmemesi ve ekstra antrenman yapmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat tarafından uyarılan Ozan Tufan’ın en az 7 kilo vermesi gerektiği belirtiliyor.

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