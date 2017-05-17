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  5. 17 Mayıs 2017 14:20

Pablo Zabaleta'ya Mancini de onay verdi !

Sabri’nin kalmasına onay veren Tudor, ideal 11’inde sağ bekinin 32 yaşındaki Pablo Zabaleta olmasını istiyor.

Pablo Zabaleta'ya Mancini de onay verdi !
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Sağ bekte Linnes'le sezona başlayan Galatasaray'da sırasıyla Cavanda ve Semih Kaya denendi ancak forma yine emektar Sabri Sarıoğlu'na kaldı. Teknik direktör İgor Tudor, Sabri'nin performansından memnun olmasına rağmen sağ beke de takviye yapılmasını istedi. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim ise Pablo Zabaleta. Manchester City'nin sözleşmesini uzatmadığı ve sezon sonunda ayrılacağını açıkladığı Zabaleta bu sezon 31 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Galatasaraylı idarecilerin 32 yaşındaki Arjantinli hakkında eski teknik direktörleri Mancini'den olumlu görüş aldıkları ortaya çıktı. Mancini'nin, "Yararlı, uyumlu ve düzgün bir oyuncu" dediği öğrenildi.

MARTİN LİNNES KALACAK

Premier Lig'de üst düzey 9 sene oynayan Zabaleta'nın sarı-kırmızılı takımda kalite ve tecrübesiyle Eboue etkisi yaratacağına inanılıyor. Galatasaray bonservis parası ödemeyeceği Zabaleta için şartlarını sonuna kadar zorlayacak, ayrıca Cavanda ile yollar ayrılacak, Linnes ise sol bek alternatifi olarak kadroda tutulacak.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

9 SEZON

332 MAÇ

11 GOL

28 ASİST

Sabah

tudor , mancini , Pablo Zabaleta , transfer , galatasaray