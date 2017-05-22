Per Mertesacker Galatasaray yolunda !

Hırvat hoca yeni sezonda Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz’le yola devam edeceğini yönetime bildirdi. İki tane yabancı stoper takviyesi istedi.

Galatasaray'da gelecek sezon farklı bir defans hattı olacak. En büyük değişim ise stoper mevkisinde yaşanacak. Bu sezon ligde savunmada bir türlü dikiş tutturamayan sarı-kırmızılılar, en çok kafa golü yiyen takım olmuştu... Yeni yapılanma için düğmeye basan teknik direktör İgor Tudor'un ligin bitmesiyle 3 isimle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Hırvat çalıştırıcının, sözleşmesi biten Aurelien Chedjou'nun yanı sıra Hakan Balta ve Koray Günter'i kadroda düşünmediğini yönetim kuruluna bildirdiği ifade edildi.

TEMASLARA BAŞLANDI

Mevcut kadrodan Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz'le yola devam etmeye karar veren Tudor, gönderilecek oyuncuların yerine ise iki yabancı stoper takviyesi istedi. Yönetim, Hırvat teknik direktörün verdiği liste üstünde çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada gözden çıkarılan isimlerden Hakan Balta ve Chedjou ile Osmanlıspor ve Başakşehir'in ilgilendiği belirtiliyor.

MERTESACKER İDDİASI

Savunmayı toparlayacak bir isim arayan Cimbom için Ada basınından Per Mertesacker iddiası geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, Alman stoper için Arsenal'in kapısını çalarak nabız yokladığı belirtiliyor. 1.98'lik kule, geçtiğimiz yaz dizinden sakatlandı ve bu sezon bazı maçlarda kadroya alınmasına rağmen hiç forma şansı bulamadı. Galatasaray'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu, Arsenal'in gözden çıkarması halinde bedelsiz ya da Lukas Podolski ve Eboue gibi uygun bir bonservis ücretiyle almak istediği kaydedildi.

DENAYER DÖNÜYOR

Yönetim, eski oyuncusu Jason Denayer için de girişimleri sürdürüyor. Belçikalı stoper, sezonu Sunderland'da kiralık geçirmişti. Manchester City, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda da kadroda düşünmüyor. Denayer, Galatasaray'ın teklifine olumlu bakıyor. City, kiralama konusunda ikna edilirse Denayer yeniden 'Aslan' olacak.

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