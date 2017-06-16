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  5. 16 Haziran 2017 21:50

Perparim Hetemaj Trabzonspor'a doğru

Perparim Hetema

Perparim Hetemaj Trabzonspor'a doğru
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Finlandiyalı futbolcu Perparim Hetemaj'in transferinde büyük aşama kaydetti. Chievo ile yollarını ayıran 30 yaşındaki futbolcuyla görüşme halinde olan bordo-mavili yönetim İtalya'dan ayrılmak istemeyen Hetemaj'i ikna etmek için her türlü yolu deniyor.

Trabzon'a davet ettiler

Bazı Serie A ekipleriyle görüşme halinde olduğu bilinen oyuncuya en yüksek teklifi veren Trabzonspor transferi bitirmek için gün sayıyor. Fin futbolcuyu Trabzon'a davet eden bordo-mavililer, şehri gezdirdikten sonra oyuncuyla sözleşme imzalayacak.

Merkez orta saha oyuncusu olarak görev Hetemaj, A Milli Takım'ın Finlandiya ile karşılaştığı maçta 90 dakika forma giymiş ve rakibin en tehlikeli futbolcusu olarak dikkat çekmişti.

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