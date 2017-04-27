PFDK toplantısının perde arkası ortaya çıktı !

Ulaşılan temsilci raporunda yazanlar görüntülerle birebir tutmuyor. Temsilcinin Emre için yazdığı aynen şöyle: “Emre bazı kişilerle söz dalaşına girdi, tellere tırmanmak istedi ama araya girenler olayı yatıştırdı.” Raporda sadece bu ifadeler yer aldığı için Disiplin Kurulu, Emre’ye para cezası verebildi. Başakşehirli futbolcuların cezaları kurulda 4’e 3 oy çokluğu ile alındı.

Toplantıda çıkan tartışmanın nedeni ise Volkan Babacan’ın cezası. Başakşehir dosyasının görüşülmesinden 5 dakika önce aynı kurul U21 maçındaki olaylar nedeniyle bir futbolcuyu 3 maçla cezalandırdı. Gerekçesi Volkan Babacan’ın kurula sevk gerekçesi ile aynı. Temsilcinin Volkan Babacan için yazdığı ise aynen şu: “Basın mensubunun boğazından iki eliyle tutarak ittirdi.”

Bu eylemin karşılığı şiddetli hareket. Babacan’ın da U21 futbolcusunun da sevk gerekçesi örtüşüyor. Ancak kurul, U21 oyuncusuna şiddetli hareketi gerekçe gösterip 3 maç ceza verirken, Başakşehirli futbolcunun davranışını sportmenliğe aykırı harekete çevirip 1 maç ceza vermekle yetindi.

İşte bu noktada tartışmalar yaşandı. Bazı üyeler “Siz 5 dakika önce bu hereketin karşılığı 3 maç dediniz. 5 dakika sonra ne değişti? Bunu izah edebilir misiniz?” diye sordu. Diğer üyeler “Orada adam yere düşmüştü” karşılığını verdi.

KURUL BAŞKANI TOPLANTIDA BİLE YOK

En az 3 maç cezayı savunan diğer üyeler bu kez “Yumruk da atıyor. Daha ne olacak?” diye üsteledi. 1 maçta direnen üyelerin cevabı bu kez “Yumruk teşebbüste kalmış” oldu! Aslında teşebbüs bile suç.

Teşebbüs bile kural kitabına göre 3 maç cezayı gerektiriyor. Ama kimin umurunda. Konuşan, tartışan yok. Kurul başkanı toplantıda bile yok. Karar aşamasında teşrif ediyor. Çünkü karar çoktan verilmiş!

SALDIRIYA UĞRAYAN KUTLU: VOLKAN ARKADAŞÇA TUTTU!

Bu noktada şunu da belirtmeliyiz ki; saldırıya uğrayan gazeteci Selman Kutlu’nun federasyona noterden yolladığı yazı da Volkan Babacan’ın düşük cezasında bazı üyelerin dayanak noktası oldu. Volkan’ın yumruklarına hedef olan muhabir noter tasdikli yazısında “Volkan beni kolumdan arkadaşca tuttu!” ifadesini kullandı.