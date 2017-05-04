PFDK’dan Beşiktaş ve Başakşehir’e ceza !

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yapılan toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

PFDK, bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

“Fenerbahçe’nin, 30.04.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantepspor Kulübü’nün, 28.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor – Kardemir Karabükspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir’in, 30.04.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta MARATON ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş’ın, 30.04.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Mersin İdman Yurdu Kulübü’nün, 28.04.2017 tarihinde oynanan Mersin İdman Yurdu – Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta GÜNEY KALE ARKASI ALT F1,G1, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Gaziantep B.Ş. Bld. Spor Kulübü’nün, 30.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantep B.Ş. Bld. Spor – Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Gaziantep B.Ş. Bld. Spor Kulübü görevlisi Sabri Sertkal’ın, akreditasyon kartını başkasının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Manisaspor Kulübü sporcusu İsmail Haktan Odabaşı’nın, 30.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantep B.Ş. Bld. Spor – Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Manisaspor Kulübü sporcusu Billal Sebaihi’nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Ogün Temizkanoğlu’nun, 29.04.2017 tarihinde oynanan Altınordu – Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 8 bin 600 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, 29.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe sporcusu Lokman Gör’ün, 29.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü’nün, 28.04.2017 tarihinde oynanan Samsunspor – Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübü’nün, 28.04.2017 tarihinde oynanan Sivasspor – Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”