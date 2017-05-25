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  5. 25 Mayıs 2017 19:22

PFDK’dan Fenerbahçe ve Kayserispor’a ceza

PFDK, Gençlerbirliği deplasmanında çirkin ve kötü tezahürata sebebiyet veren Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki deplasman maçına girişleri yasaklandı

PFDK’dan Fenerbahçe ve Kayserispor’a ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği deplasmanında çirkin ve kötü tezahürata sebebiyet veren taraftarların bir sonraki deplasman maçına girişleri yasaklandı. Kayserispor'a ise 15 bin lira para cezası verildi.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Fenerbahçe’nin 22.05.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan saatli kale arkası D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübü’nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Kayserispor , fenerbahçe , pfdk , ceza