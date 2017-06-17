Podolski'yi karşılama töreni kriz çıkarttı !

Vissel Kobe, Galatasaray'dan transfer ettiği Lukas Podolski’yi resmen açıkladı. 10 numara forma giyeceği belirtilen Alman futbolcunun gelişi kriz çıkardı. 6 Temmuz’da kente ulaşacağı duyurulan Podolski için hazırlanan karşılama programı, kulüp içinde tartışma yarattı.





Buna göre Podolski önce Kansai Uluslararası Havaalanı’na iniş yapacak. Oradan ise aktarma yaparak charter uçakla, Osaka Körfezi’nde tam karşıda bulunan Kobe’ye geçecek. Bu seyahat planı yöneticileri ikiye böldü, bir grup gereksiz masraf yapıldığını savundu.

Uçağın 10 dakikada geçtiği bu mesafe, karayoluyla körfezi dolanarak 70 dakikada kat ediliyor. Yüksek hızlı motorlarla denizden ise 30 dakikada geçiliyor. Buna karşın uçak seçeneği, kimilerince lüks bulundu ama diğer grup Dünya Kupası kaldırmış ismin bu karşılamayı hak ettiğini belirtti. Kobe havaalanında ise 200’ü ücretini ödeyecek 19 yaş üstü taraftar ve artı 19 yaş altı ücretsiz olmak üzere 300 taraftarlık bir karşılama yapılacağı belirtildi.

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