Porto'dan Aboubakar'a 'geri dön' çağrısı

Golcü transferinde Vincent Aboubakar’ı bitirmek için gecesini gündüzüne katan Beşiktaş Yönetimi, sadece bonservis pazarlığı yapmıyor, aynı zamanda Porto’nun Kamerunlu oyuncuya uyguladığı baskıyı da kırmaya çalışıyor. Aboubakar’ın, Beşiktaş’taki performansını çok beğenen Porto, satarak para kazanmaktan çok bu futbolcuyu kadrosunda tutmanın hesaplarını yapıyor.

Daha önce Aboubakar’ı geri çağıran Portekiz kulübü bu oyuncuya bir kez daha ‘geri dön’ mesajı gönderdi. Aboubakar’a yeni sözleşme sunmayı da düşünen Porto’nun, bu mukaveleye özel maddeler koydurarak, 25 yaşındaki golcünün bir sene sonra gitmesine imkan verebileceği ortaya çıktı.

Portekiz’e geri dönmek istemeyen ve bunu defalarca kez Porto’ya bildiren Aboubakar’ın bu katı tutumuna güvenen Beşiktaş Yönetimi ise Kamerunlu futbolcuyu kaptırmamak için son bir hamle daha yapacak. Bonservisi Porto ve Lorient’te bulunan Aboubakar için iki kulüple geçtiğimiz günlerde görüşme yapan Beşiktaş Yönetimi, son kez Portekiz ve Fransa’ya çıkarma yapacak. Siyah-beyazlılar yapılacak görüşmede 6 milyon euroluk teklifini tekrarlayacak. Mali sıkıntıları nedeniyle bazı oyuncularını satarak yenilere yer açmak isteyen Porto, Aboubakar’ı ise en az bir sezon daha kadrosunda tutmak istiyor.

Yönetimle görüşen Şenol Güneş’in ise Aboubakar sorununun en kısa sürede çözülmesini istediği belirlendi. Güneş’in, “Ne olursa olsun Aboubakar’ı kadroda tutmaya çalışın. Cenk’le çok iyi bir ikili oldular. Aboubakar asıl seneye daha faydalı olacak” dediği aktarıldı. Bu arada Başkan Fikret Orman, Aboubukar için Porto ve Lorient’le yapılacak görüşmeleri bizzat yürütecek.

Yüzde 40

Aboubakar’ın bonservisinin yalnızca yüzde 40’lık bölümü Porto’ya ait. Geriye kalan hakları, eski kulübü Lorient’in elinde bulunuyor.

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