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  5. 04 Mayıs 2017 18:31

Porto'ya dönmek istemeyen Aboubakar gemileri yaktı !

Porto'ya kesinlikle geri dönmek istemeyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Beşiktaş adına bonservis pazarlığını bizzat yapacak.

Porto'ya dönmek istemeyen Aboubakar gemileri yaktı !
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Beşiktaş yöneticileriyle görüşen Vincent Aboubakar takımda kalmaktan istediğini bir kez daha ifade eden ve kulübüyle bir yıl sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar, “Mecbur kalırsam Porto’ya geri dönüp bir sene oynar, seneye bonservisim elimde Beşiktaş’a gelirim” dediği öğrenildi.

Porto'ya dönmek istemiyor
 
Sezonun ikinci yarısında attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine çeken ve Beşiktaş Yönetimi tarafından Porto’dan bonservisinin alınmasına karar verilen Vincent Aboubakar, Portekiz kulübüne geri dönmek istemediğini bir kez daha iletti.

Menajerleri bonservis için devrede
 
Porto’nun 10 milyon euroluk satış opsiyonunda indirime yanaşmaması üzerine harekete geçen Kamerunlu oyuncunun, pazarlıkları bizzat kendisinin yapacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman’ın “Finansal fair play anlaşması nedeniyle Aboubakar için 10 milyon euro ödememiz çok zor” açıklaması üzerine kolları sıvayan golcü futbolcunun menajerleri, bu rakamı aşağıya çekmek için devreye girdi.

"Beşiktaş’a bonservisim elimde giderim" 
 
Birkaç gün önce Aboubakar için Portekiz kulübünün nabzını tutan Beşiktaş Yönetimi’nin, 25 yaşındaki oyuncunun hiçbir yere gitmek istememesi nedeniyle olumlu izlenimler aldığı ortaya çıktı. Porto ile bir sene sözleşmesi kaldığı için Aboubakar’ı yeniden kiralama imkanı bulunmayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcunun takımda kalmak istemesini koz olarak kullanacak. Aboubakar’ın, “Mecbur kalırsam Porto’ya geri döner bir sene oynar, bonservisim elimde giderim Beşiktaş’a” dediği ve siyah-beyazlıların bonservis bedelini aşağı çekmek için yoğun çaba harcayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın teklifi 5 milyon euro
 
Beşiktaş Yönetimi ile de bir görüşme yapan Aboubakar’ın, Avrupa’nın köklü kulüplerinden teklif gelmediği sürece siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istemediğini söylediği vurgulandı. Kulüpten sızan haberlere göre Beşiktaş’ın bu oyuncu için 5 milyon euro peşin olarak bonservis vermeyi teklif ettiği bildirildi.
 
Beşiktaş formasını 33 resmi maçta giyen Vincent Aboubakar rakip fileleri 15 kez sallarken, 2 kez de asist yaptı.

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