Quaresma Beşiktaş formasıyla 'Dalya' diyecek

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada, siyah-beyazlı formayla 100. lig mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı takımın 33 yaşındaki oyuncusu, Türkiye'deki 4 sezonunda şu ana dek 99 lig maçında sahada yer aldı.

İlk sezonunda çok maç kaçırdı

Quaresma, Beşiktaş'ta en istikrarsız dönemini ilk sezonunda yaşadı. 2010-2011'de İtalya'nın Inter kulübünden siyah-beyazlı ekibe transfer olan Ricardo Quaresma, söz konusu sezonda 21 maçta şans buldu.

Gördüğü 8 sarı kartla iki kez cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu, sakatlıklar nedeniyle de toplam 13 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. Portekizli yıldız, ilk sezonunda takımına ligde 3 gol kazandırdı.

En çok golü ikinci sezonunda attı

Hücumda takımına destek verme görevini yerine getirmeye çalışan Quaresma, ligde bir sezonda en çok golü 2011-2012'de kaydetti. Beşiktaş'taki ikinci sezonunda 25 maça çıkan Portekizli oyuncu, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

İkinci Beşiktaş dönemine şampiyonlukla başladı

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'taki iki sezonun ardından 2012-2013 öncesi takımdan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ehli ekibine transfer oldu.

Quaresma, 3 sezonluk ayrılığın ardından 2015-2016'da siyah-beyazlı takıma tekrar dahil oldu. Portekizli futbolcu Beşiktaş'taki ikinci döneminde hem performansını artırdı hem de ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken, Quaresma da 26 karşılaşmada 4 gol attı.

En istikrarlı sezonunu yaşıyor

Quaresma, takımının şampiyonluğa oynadığı bu sezon ise Beşiktaş'taki en istikrarlı dönemine imza koydu.

Şu ana dek 27 lig mücadelesine çıkan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla bir sezondaki en çok Süper Lig karşılaşmasını oynadı. Portekizli futbolcu, bu sezon daha çok maç oynamasına rağmen en az gol sevincini yaşadı.

Quaresma, kalan 4 karşılaşmada görev alması halinde bu sezon 31 lig mücadelesinde şans bulacak.

36 sarı, 4 kırmızı kart gördü

Ricardo Quaresma, Türkiye kariyerinde gördüğü sık sarı kartlarla dikkati çekiyor.

Portekizli yıldız, Beşiktaş'taki 4 sezonunda toplam 36 sarı kart gördü. Siyah-beyazlı oyuncu, ayrıca 4 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sezon 9 kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, geçen sezonu ise 9 sarı ve 2 kırmızı kartla tamamladı. 2011-2012'yi 10 sarı, 2 kırmızı kartla bitiren Quaresma, 2010-2011'de ise 8 kez sarı kart gördü.

Bursaspor ile oynanan iki maçta kırmızı kart gören Quaresma, Mersin İdmanyurdu ve Trabzonspor karşılaşmalarında da kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ricardo Quaresma, en çok sarı kartı ise Fenerbahçe maçlarında gördü. Siyah-beyazlı oyuncu, Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelelerinde 6 kez sarı kartla cezalandırıldı. Quaresma, Galatasaray karşılaşmalarında 4, Trabzonspor karşısında ise 3 kez sarı kartla soyunma odasına gitti.

Toplam 152 resmi maç oynadı

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta toplam 152 resmi karşılaşmaya çıktı.

Süper Lig'de 99 kez sahaya çıkan Quaresma, Avrupa kupalarında 35 maç yaptı. Türkiye Kupası'nda 17 kez şans bulan tecrübeli oyuncu, bir de TFF Süper Kupa mücadelesinde görev yaptı.

Süper Lig kariyeri

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş kariyerindeki Süper Lig performansı şöyle:

Sezon Maç Gol Sarı Kart Kırmızı Kart

2016-2017 27 1 9 -

2015-2016 26 4 9 2

2011-2012 25 5 10 2

2010-2011 21 3 8 -

TOPLAM 99 13 36 4