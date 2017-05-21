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  5. 21 Mayıs 2017 09:25

Quaresma kendini affettirdi

Kasımpaşa maçında 1 gol ve 1 asistle klasını konuşturan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı taraftarlara kendisini affettirdi.

Quaresma kendini affettirdi
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Beşiktaş’ta gözler Ricardo Quaresma'da idi… Bursaspor maçında agresif tavırlarıyla dikkat çeken kırmızı karttan ucuz yırtan Portekizli star, dün Kasımpaşa karşısında sadece futbolu düşündü.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında sergilediği güzel performansı penaltıdan attığı gol ve asistle süsleyen Quaresma'yı taraftarlar alkışlarla tebrik etti. Bu sezon ligdeki 2. golünü atan Q7, Alanyaspor karşısında da penaltıdan fileleri havalandırmıştı. Maçın yıldızı seçilen Quaresma, basın mensuplarının kendisini karşılaşmanın en iyisi olarak göstermesine, “Teşekkürler, toptan anlıyormuşsunuz” yanıtını verdi. Q7, şampiyonlukla ilgili, “Bu tür maçlarda ipi sıkı tutacaksınız” ifadesini kullandı.

TALISCA GOLLE DÖNDÜ

Öte yandan Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel ile yaşadığı gerginlik sonrası PFDK'nın verdiği 1 maçlık cezayı geçen haftaki Bursaspor sınavında çeken Talisca, Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu. Maça istekli başlayan Brezilyalı yıldız, ikinci devrede şık bir vuruşla golünü de atmasını bildi. 21. lig karşılaşmasına çıkan Anderson Talisa, gol sayısını 11'e yükseltti. Toplamda 15. golüne ulaşan sambacının 6 da asisti var.

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