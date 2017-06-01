Quaresma, Mangala transferi için devrede

La Liga ekibi Valencia’yla kiralık sözleşmesi sona eren Eliaquim Mangala’ya, bonservisinin bulunduğu Manchester City, geri dönüş yolunu kapatmıştı.

Bu gelişmenin ardından kendisine takım bulması için menajerine talimat veren 26 yaşındaki futbolcuya, Beşiktaş talip olmuştu.

Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer alması ve ek olarak eski takımı Porto’dan yakın arkadaşı Ricardo Quaresma’nın Kara Kartal’da forma giymesi sebebiyle Fransız futbolcunun, İstanbul’un yolunu tutmaya sıcak baktığı bildirildi.

Başkan Orman’ın, başarılı oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi.