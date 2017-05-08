Quaresma Süper Lig'de 12.asistini yaptı

Bu sezon Wesley Sneijder ile birlikte asist kralı olmak için yarışan Quaresma, takımına katkı vermeye devam ediyor. Fenerbahçe karşısında ilk yarının son anlarında sağdan müthiş bir bindirme yapan Portekizli oyuncu, Aboubakar'a ‘al da at' pası çıkardı. Kamerunlu futbolcu, bu ikramı geri çevirmezken bu pas Quaresma'nın bu sezon ligdeki 12. asisti olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncunun gol pası verdiği 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 de golü bulunan Quaresma, Avrupa ve kupa serüveninde ise takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.