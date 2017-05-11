Quaresma ve Adriano'ya Çin'den teklif var

Stoper, sol kanat ve forvet mevkilerine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın hedefinde ayrıca iki genç oyuncu var. Ancak, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması nedeniyle bu transferlerin gerçekleşmesi mevcut kadrodan oyuncu satışına bağlı.

YÖNETİM CAZİP TEKLİFLERE BAKACAK

Bu problemi aşmanın yollarını arayan yönetim, "Değerini bulması kaydıyla her futbolcunun satılabileceği" görüşünde hemfikir oldu. Bu kararı alırken, hiçbir oyuncuyu ayırmayan yönetim, Quaresma, Oğuzhan ve Adriano gibi takımın temel taşları için cazip teklifler gelirse değerlendirmeye alacak.

ÇİN'DEN QUARESMA VE ADRİANO'YA TEKLİF

Özellikle Çin Ligi'nden bazı kulüplerin Quaresma ve Adriano ile ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş'ın gelen teklif hem futbolcu hem de kulübü tatmin edecek düzeyde olduğu takdirde, bu iki yıldızın satışına sıcak baktığı öğrenildi.

Sabah