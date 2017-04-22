Quaresma'dan kötü haber geldi

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanında adalesinden sakatlanan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile Fransa'da oynanan ilk maçta yer alamamıştı.

Siyah beyazlıların sağlık ekibi, rövanş maçı için Q7'yi, yoğun bir tedavi süreci uygulayarak yetiştirmeye çalıştı. Ancak Portekizli, Vodafone Arena'da oynanan maça tam olarak iyileşmeden çıkmıştı.

Quaresma, Lyon maçında adalesini zorladı ve uzatma dakikalarında oyundan çıkarak yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın yıldızının sakatlığı yeniden nüksetti. Sağ arka adalesinde yeniden çekme yaşayan 33 yaşındaki futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sağ kanat oyuncusunun çekilen MR sonrası sakatlığının netlik kazanacağı belirtildi.