Quaresma'dan şampiyonluk iddiası

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Siyah-Beyazlılar’ın önceki akşam Adanaspor’u 3-2’lik skorla devirdiği mücadeleye damgasını vuran isimler arasında yer almıştı. Vodafone Arena’da yedek kulübesinde başladığı maça ikinci yarıda dahil olarak takımın hücum hattına önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki futbolcu, 80. dakikada Dusko Tosic’in attığı golün asistini yaparak dikkat çekmişti.

Bu önemli galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli kanat oyuncusu, ligde kalan maçlarının tamamını kazanıp şampiyonluğa ulaşabilecek güçte olduklarını söyledi. Q7, “Şu anda 64 puanımız var. Şampiyonluğun 1 numaralı favorisiyiz. Ancak kalan 6 maçımızı da kazanabilecek gücümüz olduğuna inanıyorum. Bunun için gücümüz ve kalitemiz yeterli. Neden olmasın. Sezonu 82 puanla şampiyon olarak kapatabiliriz” diyerek hedefi belirledi.

‘Portekiz’den derbiye talep var’

Vodafone Arena’da oynanan maçlara olan yoğun ilgiden memnun olduğunu kaydeden Quaresma, “Bizler kadar taraftarlarımız da bu şampiyonluğu istiyor. Portekiz’den eski takım arkadaşlarım ve yakınlarım Fenerbahçe ile yapacağımız maça gelmek için mesaj yolluyorlar” diye konuştu.