Quaresma'dan tekme açıklaması

Beşiktaş-Bursaspor maçının 18. dakikasında Jorquera'nın beline attığı tekmeyle tepki çeken ve kırmızı kart görmemesi tartışmalarına neden olan Ricardo Quaresma, o anları anlattı.



"ŞU AN HASTANEDE OLURDU"

Hürriyet'in haberine göre; Portekizli yıldız, kasti bir hareketi olmadığını savunarak şöyle konuştu:



"Jorquera'ya görüntülerdeki gibi tekme atsaydım o şu anda hastanede olurdu. Jorquera, pozisyon gereği benim önüme geçti."



"Ayağımı kaldırmış bulunduğum için onun beline vurmuş gözüktü."



Kendisinin de her maçta çok sayıda tekme yediğini belirten Quaresma şunları söyledi:



"Diz kapaklarımın altından sürekli darbeler alıyorum. Jorquera'ya kesinlikle kasti faul yapmadım."



"Sakatlıkların ne demek olduğunu biliyorum. Futbol yaşamımda meslektaşlarıma hiç futbol dışı hareket yapmadım."



Quaresma kariyerindeki 495 maçta 115 kez sarı kart görürken 10 kez de kırmızı kartla sahadan atıldı.



Bursaspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçtiklerini belirten Quaresma sözlerini şöyle tamamladı:



"3. yıldızı takmak için 3 maçımız kaldı. Taraftarlarımızın strese girmesine gerek yok."



"SAĞIR OLACAKTIM"



İlk yarıdaki korner atışı sırasında Bursa taraftarının attığı yabancı madde yağmurunun altında kalan Ricardo Quaresma, Habertürk Spor'un haberine göre; bu duruma isyan etti.



Bir pozisyonda da taç çizgisi yakınlarında yanına düşen ses bombasından oldukça korktuğunu belirten Portekizli yıldız, maç sonrasında arkadaşları ile yaptığı sohbette şu sözlerle dert yandı:



Bir pozisyonda da taç çizgisi yakınlarında yanına düşen ses bombasından oldukça korktuğunu belirten Portekizli yıldız, maç sonrasında arkadaşları ile yaptığı sohbette şu sözlerle dert yandı:



"Belki ben de bazen buna ayak uydurdum ama herkes her şeyi gördü. Yanıma ses bombası atıldı."



"Bir ara zaten hiçbir şeyi duyamadım. Az daha sağır olacaktım."