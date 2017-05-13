Rachid Ghezzal bombası patlıyor !

Fenerbahçe'nin transferdeki önceliği kanat oyuncuları. Bu sezon Jeremain Lens dışındaki kanat oyuncularından katkı göremeyen sarı lacivertliler, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Akıldaki ilk isim ise tabii ki Lens ancak Sunderland, yüksek bonservis bedeli istiyor. İngilizler, "Fenerbahçe'de oynamama izin verin" demesine rağmen Hollandalı futbolcuyu kiralık göndermeye de yanaşmıyor. Geç kalmak istemeyen yönetim ise alternatiflere yöneldi.

YÖNETİCİLER MESAİDE!

Sol kanat için Taison ile anlaşan Fenerbahçe, sağa da Rachid Ghezzal'ı istiyor. Beşiktaş'a karşı etkili olmasa da Lyon'ıun Ajax'la oynadığı rövanş maçında bir gol atan Ghezzal, süratli ve ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki futbolunun menajerine teklif iletildi.

Başta West Ham olmak üzere İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Cezayirli'den cevap bekleniyor. Yöneticilerin, yıldız futbolcunun menajerini ikna etmek için yoğum bir mesai verdiği gelen bilgiler arasında.

Sözcü