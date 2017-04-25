Rajtoral'ın vefatının ardından flaş karar

TFF, Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.



TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

"Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve tüm lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.

Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; ailesi, Gaziantepspor camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu"