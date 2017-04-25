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Barcelona'dan intihar eden Rajtoral için flaş mesaj
Barcelona'dan intihar eden Rajtoral için flaş mesaj
  1. 25 Nisan 2017 13:22

Rajtoral'ın vefatının ardından flaş karar

TFF, Rajtoral için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Rajtoral'ın vefatının ardından flaş karar
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TFF, Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.
 
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

"Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve tüm lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.

Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; ailesi, Gaziantepspor camiası ve  tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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