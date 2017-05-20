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  5. 20 Mayıs 2017 16:40

Recep Adanır vefat etti

Beşiktaş'ın "Baba" lakaplı efsane futbolcusu Recep Adanır vefat etti.

Recep Adanır vefat etti
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Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncularından "Baba Recep" lakaplı Recep Adanır, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Türk futbol tarihinin yetiştirdiği unutulmaz isimler arasında yer alan efsane oyunculardan Recep Adanır bugün Antalya'da hayata gözlerini yumdu.

88 yaşında hayatını kaybeden Recep Adanır, Karagümrük, Galatasaray ve Beşiktaş formaları altında sergilediği futbolla haklı bir üne kavuşmuş, 1951'deki Almanya'ya attığı gol ise hafızalardan uzun süre silinmemişti.

1950-59 yılları arasında Beşiktaş formasını terleten ve başarılı futbolunun yanında takımda üstlendiği 'büyüklük' rolüyle ön plana çıkan Recep Adanır, 'Beşiktaş Efsaneleri' kapsamına alınmıştı. Adanır'ın cenazesinin İstanbul'a getirilerek burada toprağa verileceği öğrenilirken, cenaze namazı ve defin işlemleri daha sonra açıklanacak

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: "'BABA' RECEP ADANIR'IN VEFATININ ACISINI YAŞIYORUZ

Beşiktaş Kulübü ise Adanır'ın vefatı üzerine şu açıklamayı yaptı: "1929 yılında Ankara'da dünyaya gelen, siyah-beyaz formamızla 1950'li yıllara damgasını vuran, Baba Hüsnü ve Baba Hakkı'dan sonra üçüncü 'Baba' lakaplı efsanemiz olan Recep Adanır'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz.
Emsalsiz futbolculuk yeteneklerinin yanı sıra, çok iyi bir kaptan olduğu için de Türk Futbolu'nda "Baba" lakabı ile anılan Recep Adanır, Antalya'da hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz."

RECEP ADANIR KİMDİR?

Recep Adanır, futbola MKE Ankaragücü'nde başladı. 1950'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 10 sene önemli başarılar yaşayan Recep Adanır, daha sonra Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük'te de forma giydi.

Kariyerinde 15 kez A milli formayı giyen Adanır, Türk futbol tarihinin en önemli maçlarından biri olan ve ay-yıldızlı ekibin 1951'de Berlin'de Almanya'yı 2-0 yendiği müsabakada gollerden birini attı.

Futbol kariyerinin ardından çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevinde bulunan Adanır, daha sonra bazı gazetelerde spor yazarlığı yaptı.

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