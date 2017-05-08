Resti çekti: ''Bir daha oynamam''

Nijerya basınına konuşan 26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Gernot Rohr'un kendisine saygısızlık yaptığını dile getirerek, "Rohr teknik direktör olarak kaldığı sürece, Nijerya için oynamakla ilgilenmediğim doğru. Bana saygısızlık yaptı. Bana sanki hiç kimseymişim gibi davrandı. Eğer oynayacağımı garanti etmezse, milli takım davetlerine itibar etmeyeceğim. Daha iyi olduğum oyuncuların, benim önümde oynamasını izlemeyeceğim" dedi.

Geçen Ekim'de Nijerya'nın Zambia ile yaptığı 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri grup maçının aday kadrosuna çağrılmasına rağmen forma giymeyen Igiebor, neden oynamadığını teknik direktör Rohr'a sorduğunu ancak hocasından cevap alamadığını da sözlerine ekledi.

Ajansspor