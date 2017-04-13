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  1. 13 Nisan 2017 17:38

Riekerink’e hiç ödeme yapılmamış

Galatasaray’da Jan Olde Riekerink’e şimdiye kadar hiç ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.

Riekerink’e hiç ödeme yapılmamış
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Galatasaray ile 2 ay önce yollarını ayırmasına rağmen hala parasını alamayan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink’in, bu nedenle henüz İstanbul'dan ayrılmadığı bildirildi. Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray’ın başına geçtikten sonra Ataköy'de lüks bir daireye yerleşen ‘Riekerink Bey'in evinin kirasını bile ödeyemediği öğrenildi. Riekerink'in para sıkıntısını çözen isim ise vatandaşı Wesley Sneijder oldu. Evin kirasını ödeyen Sneijder'ın, hocasını içinde bulunduğu zor durumdan kurtardığı kaydedildi.

50 BİN EURO İSTEDİ ONU BİLE ALAMADI

Görevde bulunduğu süre içinde bu sıkıntısını yönetime ileten Jan Olde Riekerink, 5 ay biriken kirasını ödemek için hesabına en azından 50 bin Euro yatırılmasını talep etti. Ancak Özbek yönetimi bu isteğe de kayıtsız kalınca devreye Sneijder girdi. Vatandaşının maaşının yatırılmasını isteyen Sneijder, sonuç alamayınca sorunu kendisi çözdü. Yönetimin 7 aydır kendisini oyaladığını düşünen Jan Olde Riekerink'in, 900 bin Euro'luk ücretini tahsil edebilmek için dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Görevine son verildiği için herhangi bir ekstra tazminat hakkı da bulunmayan Hollandalı antrenörün, yıllık ücretinin bir an önce ödenmesini istediği ifade edildi.

Hürriyet

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