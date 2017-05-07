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  5. 07 Mayıs 2017 17:59

Rizespor'dan Bursaspor'a gol yağmuru !

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, 30. haftada sahasında Bursaspor'u 6-0 yendi ve kritik bir galibiyet elde etti.

Rizespor'dan Bursaspor'a gol yağmuru !
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Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, 30. haftada sahasında Bursaspor'u 6-0 yendi ve kritik bir galibiyet elde etti.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 36'da Leonard Kweuke, 45'te Oğulcan Çağlayan, 45'te Recep Niyaz, 81'de Bright Edomwonyi, 90+1'de Nose Igiebor kaydetti. Çaykur Rizespor'da Süleyman Koç da 2 asistle oynadı.

Ligde 2 maç (1 beraberlik, 1 yenilgi) sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 27'ye yükseltti ve kümede tutunma umutlarını kalan haftalara taşıdı.

Mutlu Topçu'nun istifasının ardından yeni teknik direktörü Adnan Örnek ile ilk karşılaşmasına çıkan Bursaspor'un kötü gidişi ise sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip ligde üst üste 3. yenilgisini aldı ve 35 puanda kaldı.

Bursaspor bu 3 karşılaşmada toplam 16 gol yedi ve sadece 1 gol atabildi.

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