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  1. 11 Nisan 2017 11:45

Robin van Persie: ''Sözleşmem sürüyor ve buradayım''

Fenerbahçe’nin kurtulmaya çalıştığı Van Persie, “Ortada ayrılmamı gerektirecek bir durum yok. Sözleşmem sürüyor ve buradayım. Katar ve Çin iddiaları ise çok komik” dedi.

Robin van Persie: ''Sözleşmem sürüyor ve buradayım''
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Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunan Robin van Persie, "Takım arayışım yok, sözleşmeme sadık kalacağım ve burada devam edeceğim" açıklamasını yaptı. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrılmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtirken, gönderileceği yönündeki iddialarla ise ilgilenmediğini söyledi.

FENERBAHÇE AYARINDA OLURSA...

Çin ve Katar'dan çok iyi teklifler aldığı yönündeki iddialara da yanıt veren tecrübeli futbolcu, "Bunlar komik şeyler. Fenerbahçe'yi bırakıp neden Çin'e ya da Katar'a gideyim. Eğer ayrılma planım olursa, gideceğim takım Avrupa'da Fenerbahçe ayarında bir takım olur" ifadesini kullandı.

6'NIN ALTINA 'OLMAZ' DİYOR

Sarı-lacivertlilerden bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan Robin Van Persie, bu rakamın altında hiçbir teklife "evet" demiyor. Fenerbahçe yönetimi, istenilen verimin alınamadığı RvP'yi satıp transferlere kaynak oluşturmak istiyor.

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