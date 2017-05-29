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  5. 29 Mayıs 2017 14:36

Ryan Babel'den Advocaat'a: ''Neden milli takımda yokum''

Beşiktaş'a sezon ortası İspanya'nın Deportivo takımından transfer olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na seçilmediği için sitem etti.

Ryan Babel'den Advocaat'a: ''Neden milli takımda yokum''
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Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile adeta yeniden doğan ve kritik maçlarda attığı goller ile dikkat çeken Ryan Babel, şampiyonluğun ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile kendisini milli takıma almayan Hollanda'nın yeni teknik adamı Advocaat'a sitemde bulundu. Babel, İnstagrama yazdığı mesajda "Kariyerimin bittiğini söylediler. Hollanda Milli Takımı için utanç verici bir durum bu ki benim şu anki iyi formumdan yararlanmıyorlar hem de bu kritik dönemde" diye yazdı.

Babel'in bu attığı mesaj Hollanda basınında da yankı bulurken, birçok gazete Babel'i haklı buldu.

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