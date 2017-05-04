Sabri Sarıoğlu ile yeni sözleşme !

Daha önce Sabri’nin yerine alınan Martin Linnes ve Cavanda’yı sezon sonunda göndermeye karar veren yönetim, teknik direktör İgor Tudor’un isteğiyle Sabri’yi bir yıl daha takımda tutmak istiyor.

Tudor’un, haftalar sonra ilk kez Fenerbahçe derbisinde şans verdiği ve performansından oldukça memnun kaldığı Sabri, Bursa deplasmanındaki oyunu ile bir kez daha hocasından tam not aldı.

Sabri’nin bu çıkışı, gelecek sezon için ayrılık düşüncelerinin ertelenmesine yol açtı.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, kalan 5 hafta boyunca da aynı çizgiyi sürdürmesi halinde takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.