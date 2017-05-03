Sabri Sarıoğlu yönetimi köşeye sıkıştırdı

Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek olan Sabri Sarıoğlu, yönetimi yine köşeye sıkıştıracak.

Skorer'in haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun Bursaspor karşısındaki performansı yine parmak ısırttı. Sarı-kırmızılıların yollarını ayırmayı düşündüğü oyuncunun durumu, sezon sonunda Igor Tudor'un vereceği rapora göre şekillenecek. Ancak Sabri'nin yükselen performansı sarı-kırmızılıları bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

Bilindiği gibi Galatasaray, birçok sağ bek transfer etmesine rağmen hiçbiri Sabri'den formayı alamadı.