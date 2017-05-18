Safet Susic imajı bozmak istemiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’un Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleşen antrenmanın ardından haftayı değerlendiren Teknik Direktörü Safet Susic, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi. Susic, “Şimdiki hedefimiz ise ligi daha yukarılarda bitirmek. Bu hafta Akhisar’a gidiyoruz. Amacımız galibiyetle dönmek. Bunu oyuncularıma da söyledim. Henüz lig bitmedi. Daha oynayacağımız maçlar var. Bugüne kadar oluşturduğumuz güzel imajı bozmamalıyız. Bunun için çalışmalıyız” dedi.

‘ÇOK GOLLÜ BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR’

Deplasmanda karşılaşacakları Akhisar Belediyespor’un iyi bir grafik çizdiğine değinen Susic, “Çok iyi bir seri yakaladılar. Bizden 2 puan daha iyi durumdalar. Biz yenersek bir puan üzerlerine çıkacağız. Kardemir Karabükspor maçından önce de söylediğim gibi bu maçta da çok pozisyonlu çok gollü bir maç bizi bekliyor. Her iki takımdan da ofansif, açık ve heyecanlı bir futbol bekliyorum” diye konuştu.

‘VAGNER BÜYÜK OYUNCU’

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında 3 gol ve 1 asist yapan Brezilyalı golcü Vagner Love’u da değerlendiren Susic, şöyle dedi:

“Vagner çok büyük bir oyuncu. Hayatı boyunca başarılı olmuş bir oyuncu. Sezon sonunda büyük bir ihtimalle gol kralı olacağını düşünüyorum. Ancak bu hedefini garantilemesi için birkaç gol daha atması gerekir. Çok iyi özelliklere sahip çok önemli bir oyuncu. Bunu hak ediyor. Burada mutlu ve huzurlu olduğunu biliyorum. Önümüzdeki sezon da mukavelesi devam ediyor. Burada kalacağını ümit ediyorum. İsteğim o yönde.”