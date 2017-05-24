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  5. 24 Mayıs 2017 16:00

Sağlık raporu olumlu çıkarsa Caner resmen Beşiktaşlı olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Inter'den Beşiktaş'a kiralık olarak Caner Erkin'in takımda kalmasını istiyor.

Sağlık raporu olumlu çıkarsa Caner resmen Beşiktaşlı olacak
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Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Fikret Orman da İnter Kulübü'ne "350 bin euroya işi bitirelim" dedi. Ama İtalyan devi, "Satın almak opsiyonunda 1 milyon euro yazıyor. Bu parayı ödeyin ve alın" cevabını iletti.

Siyah-Beyazlı yönetim de Güneş'in kalmasını istediği 28 yaşındaki oyuncuya 1 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Temiz rapor şart

Ama Başkan Fikret Orman ve ekibi, milli yıldızın tapusunu almadan önce sağlık raporuna bakacak.

Çok ağır bir sakatlıktan çıkan Caner Erkin için doktorlar, "Bir sorun yok. Transfer edebilirsiniz" raporu verirse, 4 yıllık sözleşme hemen imzalanacak.

Habertürk

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