Salih Dursun Antalyaspor'da !

Antalyaspor Kulübü, geride kalan sezonda kırmızı-beyazlı formayı kiralık olarak giyen futbolcu Salih Dursun ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Bora Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih Dursun ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

SALİH'LE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADILAR

Terzioğlu, devre arasında Galatasaray Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrolarına kattıkları Salih Dursun'un görev yaptığı maçlarda iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yönetimin kurulunun ortak kararıyla, 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Terzioğlu, bu transfer için Galatasaray'a 250 bin lira bonservis bedeli ödeyeceklerini kaydetti.

Galatasaray, 3 yıl önce Ünal Aysal döneminde Kayseri’den yaklaşık 11 milyon liraya transfer ettiği (2 milyon 750 bin Euro) Salih’i 250 bin liraya Antalya’ya sattı. Cimbom’un tek artısı 1.6 milyon TL’lik yıllık ücretinden kurtulmak oldu.